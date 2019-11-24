Россияне рассказали, какое путешествие хотели бы в подарок от Деда Мороза

Самым непопулярным вариантом ответа оказалась поездка на сафари в Африку. Лишь 2% выбрали такое путешествие.

В новогоднюю ночь каждый пятый россиянин был бы не прочь получить от Деда Мороза путешествие, причём не куда-нибудь, а сразу вокруг света, и желательно, чтобы зимний волшебник уладил вопросы с работодателем из-за долгого отсутствия на рабочем месте. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса путешествий "Туту.ру".

Посмотреть весь мир сразу изъявили желание 19% опрошенных. Чуть меньше, 18% респондентов, были бы не против посмотреть Камчатку, Байкал или Сахалин. А вот на третьем месте в данном рейтинге расположились сразу два направления.

— Каждый седьмой респондент не против, если по велению Деда Мороза он окажется в какой-нибудь "дорогой" стране (например, Японии, Австралии или Новой Зеландии). Столько же мечтают оказаться на райских островах, — приводит текст исследования РИА "Новости".

Около 13% участников опроса хотели бы отправиться в путешествие по Европе, 7% хотели бы отправиться в гости к самому Деду Морозу, ещё 6% предпочли бы авторский тур, где можно выбрать специфику путешествия — алкотур, тур-девичник, фототур.

Также 4% респондентов попросили, чтоб их отправили "куда-нибудь в горы". Побывать на Северном полюсе хотели бы не более 3% опрошенных. Самым же непопулярным вариантом ответа оказалась поездка на сафари в Африку — 2%.

Названы самые выгодные направления для путешествий в новогодние каникулы