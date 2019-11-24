Опубликованы правила общения с космонавтами

Речь не должна быть быстрее ста слов в минуту, также необходимо соблюдать правила произношения отдельных слов.

Центр подготовки космонавтов и ракетно-космическая корпорация "Энергия" составили методические рекомендации по общению между Центром управления полётами и космонавтами, пишет РИА "Новости".

В общении с экипажем космического корабля рекомендуется говорить ясно и чётко, без слов-паразитов и запинки. Речь не должна быть быстрее ста слов в минуту, также необходимо соблюдать правила произношения отдельных слов.

— Во время ведения переговоров с экипажем недопустимы любые некорректные и негативные высказывания на любые темы, — рассказал составитель правил.

Соответствующие рекомендации уже используют в Центре управления полётами. Как утверждают специалисты, опыт их использования позволил улучшить оперативность и эффективность выполнения экипажем МКС полётных задач, а также сократить ошибки в работе экипажа.

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