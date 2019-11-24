Потерявший жену в ДТП мэр Тулуна провёл ночь в больнице

Подозрение на инфаркт, о котором сообщалось ранее, не подтвердилось. Остальные показатели здоровья градоначальника тоже в норме.

Мэр Тулуна Юрий Карих провёл ночь после ДТП в больнице в городе Черемхово, а утром уехал домой.

— Он вчера вечером был обследован в больнице Черемхова. Инфаркт не подтвердился, остальные показатели тоже в норме. Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь. Утром он уехал в Тулун, — цитирует РИА "Новости" мэра Черемхова Вадима Семёнова.

Напомним, мэр города Тулуна Юрий Карих врезался на автомобиле в стоящий на обочине КамАЗ в Черемховском районе Иркутской области. Удар был очень мощным и пришёлся на сиденье пассажира рядом с водителем. Супруга мэра Лариса погибла на месте. Мэр был госпитализирован с подозрением на инфаркт.