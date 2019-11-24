Мировой популяции ослов грозит вымирание из-за китайской медицины

В самом Китае популяция ослов сократилась на 76% из-за роста использования шкур животных.

По данным исследования организации The Donkey Sanctuary, уже в ближайшем будущем нашей планете угрожает массовое вымирание ослов из-за экспорта ослиных шкур в Китай, где они применяются в традиционной медицине.

По данным зоозащитников, чтобы удовлетворить растущую потребность в желатине эцзяо, который получают из ослиных шкур и применяют в традиционной китайской медицине, ежегодно убивают около 4,8 миллиона ослов, что составляет около 10% от их общей популяции.

— Эти надёжные, трудолюбивые, разумные животные испытывают ужасные страдания в результате деятельности торговцев кожей по всему миру, — говорится в публикации.

По данным организации, в самом Китае на фоне такого интереса к шкурам ослов их популяция сократилась на 76% из-за роста использования эцзяо. По прогнозам экспертов, мировой популяции угрожает подобная участь.

В Малайзии умер последний суматранский носорог в стране