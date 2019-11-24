Британка не может уснуть 32 года

Сначала она думала, что это проблема временная, однако бессонница так и не прошла.

Жительница Великобритании Мишель Таунсенд рассказала, что страдает от ужасной бессонницы на протяжении последних 32 лет. Об этом пишет издание Metro.co.uk.

58-летняя британка заявляет, что не может уснуть с тех пор, как родилась её дочь. Сначала она думала, что проблема временная, однако бессонница так и не прошла.

— Это началось, когда родилась дочь, она много плакала, и я просто не могла спать, — призналась она.

Однако иногда ей всё же удаётся заснуть на несколько минут.

За многие годы женщина перепробовала все возможные методы, пытаясь побороть свой недуг: снотворное, гипноз, йога. Однако ничего не помогло, Мишель приходится спать отдельно от супруга, чтобы его не беспокоить. Врачи также разводят руками и не могут помочь британке.

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