В Молдавии психически больной залез на ЛЭП и оставил без света 10 тысяч человек

Мужчина находился на вершине опоры линии электропередачи на высоте более 20 метров примерно с 11:00 до 20:30.

В Кишинёве психически больной мужчина оставил десять тысяч человек без света, забравшись на опору высоковольтной ЛЭП и отказавшись спускаться. Об этом сообщает "КП-Молдова".

Как рассказала пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, мужчину удалось снять с вышки при помощи автомобильных лестниц и другой спецтехники. Он вёл себя агрессивно, "кричал и плевался". Нарушителя осмотрели медики.

Причины его поступка неизвестны. По данным местной полиции, мужчина имеет серьёзные проблемы с психическим здоровьем и состоит на учёте в психиатрической клинике.

Мужчина провёл на вершине опоры линии электропередачи, находящейся на высоте свыше 20 метров, более девяти часов — примерно с 11:00 до 20:30. За это время пришлось выключить подачу электричества примерно 20 тысячам граждан, 10 тысяч из которых остались без света и тепла на весь день.

Кроме того, из-за этого инцидента в двух микрорайонах не работали светофоры и не ходили троллейбусы.