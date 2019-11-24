В Австрии неизвестные похитили 20 тонн шоколада

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Примечательно, что ненастоящими оказались практически все бумаги, которые водитель предоставил работникам завода.

Полиция Австрии занимается поисками грузовика, который должен был доставить 20 тонн шоколада Milka с завода в Бельгию, однако бесследно исчез где-то в пути. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По данным журналистов, предприятие обратилось к местному перевозчику, чтобы доставить сладкий груз до получателя. Тот привлёк для этого задания подрядчика из Венгрии, который, в свою очередь, обратился к фирме из Чехии.

Такая сложная схема логистики ввела в заблуждение работников фабрики, поэтому, когда на склад за товаром приехал грузовик с чешскими номерами, никто не придал этому особого значения, как и нестыковкам в документах.

Примечательно, что ненастоящими оказались практически все бумаги, которые предоставил водитель, — от поддельного удостоверения личности до липовых документов на автомобиль. Более того, номера на прицепе числились в угоне и не совпадали с указанными в документах.

Однако работникам предприятия не было до этих нюансов никакого дела, они без промедления загрузили шоколад стоимостью 50 тысяч евро в прицеп. Когда грузовик так и не появился в пункте назначения, началось расследование.

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