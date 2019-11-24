В Австрии неизвестные похитили 20 тонн шоколада

Примечательно, что ненастоящими оказались практически все бумаги, которые водитель предоставил работникам завода.

Полиция Австрии занимается поисками грузовика, который должен был доставить 20 тонн шоколада Milka с завода в Бельгию, однако бесследно исчез где-то в пути. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

По данным журналистов, предприятие обратилось к местному перевозчику, чтобы доставить сладкий груз до получателя. Тот привлёк для этого задания подрядчика из Венгрии, который, в свою очередь, обратился к фирме из Чехии.

Такая сложная схема логистики ввела в заблуждение работников фабрики, поэтому, когда на склад за товаром приехал грузовик с чешскими номерами, никто не придал этому особого значения, как и нестыковкам в документах.

Примечательно, что ненастоящими оказались практически все бумаги, которые предоставил водитель, — от поддельного удостоверения личности до липовых документов на автомобиль. Более того, номера на прицепе числились в угоне и не совпадали с указанными в документах.

Однако работникам предприятия не было до этих нюансов никакого дела, они без промедления загрузили шоколад стоимостью 50 тысяч евро в прицеп. Когда грузовик так и не появился в пункте назначения, началось расследование.

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