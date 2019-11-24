Москвичей ждёт небольшой мороз и переменная облачность в воскресенье

В Московской области температура днём будет колебаться в пределах от –6 до –1 градуса.

В Москве сохранится небольшой мороз с переменной облачностью без осадков в воскресенье, 24 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём в российской столице ожидается температура от –4 до –2 градусов, а ночью до –8.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, а скорость южного и юго-восточного ветра будет не более семи метров в секунду.

В Московской области температура днём будет колебаться от –6 до –1 градуса, а ночью похолодает до –11. Местами температура опустится до –15 градусов.