"Шапку надень". Мамы игроков ЦСКА выдвинули необычные требования фанатам — видео

Женщины призвали болельщиков футбольного клуба взять на стадион своих мам в сегодняшний праздник.

В преддверии Дня матери, который отмечается в России 24 ноября, мамы футболистов ЦСКА обратились к болельщикам с призывом прийти в этот день на игру клуба с "Крыльями Советов" и обязательно надеть шапку, "а то уже холодно".

— В это воскресенье День мамы на "ВЭБ-арене"! Начало праздника в 17:00. Приходи с мамой на футбол, — говорится в описании видео.

В съёмках ролика приняли участие мамы действующих футболистов клуба, которые дружно пригласили болельщиков прийти на стадион и поддержать "их сына". В конце записи в кадре появляется мама форварда Фёдора Чалова, которая командным тоном призывает надеть на игру шапку.

Затем оператор показывает стоящую около неё собаку по кличке Варя, которая уже последовала словам хозяйки и надела головной убор, пусть и в помещении. Вероятно, лучше так, чем ослушаться.