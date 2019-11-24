Папа римский призвал мировых лидеров отказаться от ядерного оружия

Также понтифик рекомендовал обратить внимание на то, как люди тратят ресурсы планеты.

Папа римский Франциск призвал политических лидеров отказаться от ядерного оружия. Об этом он заявил во время визита в Японию.

— Мир без ядерного оружия возможен, и он необходим... Не забывайте, что ядерное оружие не может защитить нас от угроз миру или государству, — цитирует NHK Франциска.

Глава Римско-католической церкви напомнил, что именно в Японии произошла огромная гуманитарная и экологическая трагедия после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

Также понтифик призвал обратить внимание на то, как люди тратят ресурсы планеты. Визит в Нагасаки — первая поездка папы римского в Японию за последние 38 лет.