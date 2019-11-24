Папа римский призвал мировых лидеров отказаться от ядерного оружия

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Фото © Pixabay

Также понтифик рекомендовал обратить внимание на то, как люди тратят ресурсы планеты.

Папа римский Франциск призвал политических лидеров отказаться от ядерного оружия. Об этом он заявил во время визита в Японию.

Мир без ядерного оружия возможен, и он необходим... Не забывайте, что ядерное оружие не может защитить нас от угроз миру или государству, — цитирует NHK Франциска.

Глава Римско-католической церкви напомнил, что именно в Японии произошла огромная гуманитарная и экологическая трагедия после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

Также понтифик призвал обратить внимание на то, как люди тратят ресурсы планеты. Визит в Нагасаки — первая поездка папы римского в Японию за последние 38 лет.

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