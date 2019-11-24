В Екатеринбурге документы кандидатов на работу в банке нашли в куче мусора

В банке объяснили, что документы оказались на мусорке после того, как их украл неизвестный в троллейбусе.

Жители Екатеринбурга обнаружили на одной из улиц города документацию Уральского банка реконструкции и развития, которая просто валялась на земле. В бумагах содержались анкеты, имена и фотографии кандидатов на работу в кредитном учреждении, сообщает портал Ura.ru.

Позже с нашедшими связался сотрудник банка, который объяснил, что бумаги оказались на улице после ограбления в троллейбусе. По его словам, неизвестный выхватил сумку с документами и кошельком, после чего скрылся.

— После инцидента работник банка искал документы на улице, но безуспешно, — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей задались вопросом, зачем вообще эти документы покинули стены банка и почему "сотрудник" перевозил их в троллейбусе. По данному факту в банке начата проверка.

В Петербурге на помойке нашли анкеты клиентов Почты России и книгу жалоб — видео