Опубликовано видео пожара на теплоходах в Астрахани

Более 80 человек и 21 единица техники были привлечены МЧС для тушения пожара на двух речных теплоходах в Астрахани. В Сети опубликовано видео пожара. На кадрах видно, что горение судов сопровождается обильным выделением дыма.

— В 4 часа 17 минут объявлен вызов № 2, загорание двух речных теплоходов, находящихся в отстое на общей площади 400 кв. м. Локализация в 4 часа 45 минут. В 5 часов 3 минуты ликвидация открытого горения. В 6 часов 10 минут объявлена полная ликвидация пожара, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Как сообщал Лайф, площадь возгорания на двух теплоходах в Трусовском районе Астрахани составила около 400 квадратных метров.