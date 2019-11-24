Число жертв ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье увеличилось до шести

Количество погибших при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области возросло до шести человек. Среди них один ребёнок. Такие обновлённые данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на представителей УМВД России по региону.
— Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна "Хёндай" с фурой шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребёнок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии, — сообщает оренбургская полиция.
Три человека погибли также ранее в аварии с бензовозом и легковушкой под Самарой.
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