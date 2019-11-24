Число жертв ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье увеличилось до шести

1160

Как уточнили в полиции, авария произошла на 15-м километре дороги Оренбург — Акбулак.

Количество погибших при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области возросло до шести человек. Среди них один ребёнок. Такие обновлённые данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на представителей УМВД России по региону.

<p>Фото © LIFE</p>

Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна "Хёндай" с фурой шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребёнок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии, — сообщает оренбургская полиция.

<p>Фото © LIFE</p>

Три человека погибли также ранее в аварии с бензовозом и легковушкой под Самарой.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×