Число жертв ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье увеличилось до шести

Как уточнили в полиции, авария произошла на 15-м километре дороги Оренбург — Акбулак.

Количество погибших при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области возросло до шести человек. Среди них один ребёнок. Такие обновлённые данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на представителей УМВД России по региону.

— Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна "Хёндай" с фурой шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребёнок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии, — сообщает оренбургская полиция.

Три человека погибли также ранее в аварии с бензовозом и легковушкой под Самарой.