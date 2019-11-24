В военный бюджет США решили включить санкции против "Северного потока — 2"

В конгрессе считают, что ограничительные меры могут вынудить занятые в проекте строительные компании отказаться от работы.

В оборонный бюджет США на 2020 год намерены включить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил председатель Комитета американского сената по международным делам республиканец Джим Риш.

— Причина такого шага в том, что это окно закрывается. Большая часть "Северного потока — 2" уже построена, — цитирует сенатора издание Defense News.

Он выразил мнение о том, что санкции могут вынудить занятые на газопроводе строительные компании отказаться от работы над проектом. В противном случае, как отметил Риш, "это им дорого обойдётся".

Как сообщал Лайф, ранее было устранено последнее препятствие для завершения строительства российского газопровода "Северный поток — 2" — разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах дала Дания. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что запуск процесса поставки голубого топлива по газопроводу состоится в середине 2020 года.