Опрос показал невежество британцев: не знают Моцарта и считают Баха живым

Вместе с тем познания подданных Соединённого Королевства о современных музыкантах шире.

Исследование показало шокирующее невежество граждан Великобритании в области классической музыки. Согласно опросу, 75% молодых подданных королевства никогда не слышали о величайшем австрийском композиторе Вольфганге Амадее Моцарте.

Не блещут британцы и знаниями о его немецком коллеге Иоганне Себастьяне Бахе. Каждый пятый заявил, что композитор, умерший в 1750 году, всё ещё жив. При этом 94% респондентов известно о современной певице Адель.

Британский композитор Дебби Уайзман оказалась в ужасе из-за результатов опроса и призвала улучшить систему образования в стране. Впрочем, она призналась, что итоги исследования не стали для неё сюрпризом.

— Я не удивлена этим опросом, но я действительно опечалена, — заявила Уайзман Daily Mail.

Ранее британские учёные назвали идеальный возраст для воспитания музыкального вкуса ребёнка.