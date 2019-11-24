Синоптики предупредили об опасных последствиях арктического вторжения

По словам метеорологов, резкое похолодание в столице бывает бесснежным примерно один раз в 10 лет.

"Сухое" арктическое вторжение, накрывшее территорию Европейской России на этой неделе, представляет опасность из-за полного отсутствия снежного покрова. Специалисты "Фобоса" предупреждают, что некоторые растения могут погибнуть вследствие такой погоды.

— Если вы ещё не подготовили свои участки к зиме, то необходимо укрыть растения еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть укрывным материалом, — советуют синоптики.

По их словам, резкое похолодание в конце осени в Москве бывает бесснежным примерно один раз в 10 лет. За последние полвека "сухое" арктическое вторжение в столице наблюдалось в 1975, 1984, 1998, 2002 и 2014 годах.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Москве резких изменений не претерпит. Сегодня, 24 ноября, ожидается мороз с переменной облачностью, снега не будет.