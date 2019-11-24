Экс-солистка "Миража" рассказала о попытке бывшего мужа убить её

По словам Натальи Ветлицкой, ей чудом удалось вырваться из рук агрессивно настроенного супруга и убежать.

Бывший муж певицы Натальи Ветлицкой перед разводом пытался её убить. Об этом Наталья рассказала в интервью Андрею Малахову в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Ветлицкой, когда она сообщила мужу о желании развестись, Павел Смеян вышел из себя и попытался её задушить. Наталье чудом удалось вырваться и выбежать из квартиры. Неравнодушные соседи впустили её к себе и позвонили в правоохранительные органы.

— Когда я вернулась в квартиру с участковым, то увидела на столе огромный тесак. Он хотел зарезать меня, если бы я вернулась сама, — вспоминает певица.

Известность Наталья Ветлицкая получила в составе группы "Мираж". Позже певица занялась сольной карьерой и переехала в Испанию. После десяти лет жизни за границей Наталья вернулась в Россию.

Ранее Наталья уже рассказывала о своём бывшем муже, однако таких подробностей не раскрывала.