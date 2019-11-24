В Москве задержали приезжих, менявших колёса авто из каршеринга

Мужчины даже арендовали гаражный бокс, чтобы заниматься таким новым видом воровства.

Полицейские в Новой Москве задержали двух приезжих, менявших колёса автомобилей каршеринга на изношенные. В отдел полиции с жалобой о краже обратились представители одной из столичных компаний, занимающихся прокатом авто.

— По словам заявителей, неизвестные лица в период аренды трёх автомобилей иностранного производства осуществили замену колёс на более изношенные аналоги, — сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что нарушителями оказались двое приезжих в возрасте 23 и 25 лет. Они регулярно брали в аренду автомобили каршеринга с целью похитить их запчасти. Для своих злодеяний мужчины арендовали гаражный бокс. Похищенные колёса они сразу же продавали.

Против воришек возбудили уголовное дело по статье "Кража". Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Лайф сообщал, что с 11 ноября Роспотребнадзор начал принимать жалобы на услуги каршеринга и такси.