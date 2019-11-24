Во Владивостоке арестована женщина, выбросившая младенца из окна

Ребёнок упал с 30-метровой высоты и скончался от полученных травм на месте происшествия.

Жительница Владивостока заключена под стражу по обвинению в убийстве собственного новорождённого ребёнка. Как установило следствие, 37-летняя женщина выбросила младенца из окна восьмого этажа.

— Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребёнка, меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Приморскому краю.

Также в отношении женщины должна пройти психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, начата доследственная проверка в отношении полицейских. Накануне трагедии отец ребёнка, который находился вне города, обращался за помощью к правоохранителям, заявив, что супруга может представлять опасность для младенца. Однако никаких мер не было принято.

А в Татарстане продолжается расследование в отношении Агины Алтынбаевой, которая снимала шокирующие видеоролики с детьми за рулём автомобиля.