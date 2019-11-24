Мэр Тулуна назвал возможную причину смертельного ДТП: Наверное, заснул

Сразу после аварии градоначальник вышел из машины в шоковом состоянии и не вполне осознавал происходящее.

Мэр города Тулуна Юрий Карих мог врезаться на автомобиле в КамАЗ из-за того, что заснул за рулём. Как стало известно Лайфу от источника в правоохранительных органах, об этом градоначальник заявил сразу после страшного ДТП, в котором погибла его супруга Лариса.

По словам источника, Карих вышел из автомобиля и на вопрос водителя большегруза "Что случилось?" ответил: "Не знаю, наверное, заснул". После случившегося мэр был в шоковом состоянии. К слову, после ДТП он прошёл медосвидетельствование — в организме алкоголя обнаружено не было.

Авария произошла накануне днём в Черемховском районе Иркутской области. Удар был очень мощным и пришёлся на сиденье пассажира рядом с водителем. Супруга мэра Лариса погибла на месте. Мэр был госпитализирован с подозрением на инфаркт, но опасения не подтвердились. Всю ночь Карих провёл в больнице, утром сын повёз его домой в Тулун.