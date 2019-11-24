"Почерк настоящего творца". Путин поздравил Кустурицу с днём рождения

Российский лидер отметил, что работы всемирно известного юбиляра всегда оригинальны и самобытны.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сербского режиссёра и актёра Эмира Кустурицу, который сегодня отмечает своё 65-летие. Глава государства считает, что музыканта выделяет почерк настоящего творца.

— Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, Вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца, — говорится в поздравительной телеграмме президента.

Путин выразил глубокое уважение к усилиям Кустурицы по популяризации русской культуры, укреплению международного гуманитарного сотрудничества и сохранению исторической правды.

Эмир Кустурица снял множество игровых, документальных и короткометражных фильмов. Он также снимается в кино и играет на бас-гитаре в фолк-рок-группе The No Smoking Orchestra. Ранее Кустурица сообщил о намерении снять фильм о Чингисхане по книге Чингиза Айтматова.