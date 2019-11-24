Названа причина смертельного ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье

Ранее стало известно, что пять человек умерли на месте аварии, шестой скончался в больнице.

Страшная авария с участием микроавтобуса и грузовика под Оренбургом могла произойти по вине водителя минивэна. Предварительную версию ДТП с шестью погибшими назвала региональная прокуратура.

— Водитель [микроавтобуса] выехал на встречную полосу и врезался в фуру. Оснований утверждать, что причина ДТП не в действиях водителя, а какая-то другая, в настоящий момент нет. Дорожные условия были правильные, покрытие сухое, ровное, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как писал Лайф, авария произошла сегодня на 15-м километре трассы Оренбург — Акбулак. Пять человек погибли на месте, ещё трое были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Позже один из пострадавших умер.