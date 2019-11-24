Глава ВМС США опроверг информацию об отставке из-за попавшего в опалу морпеха

Ранее он рассматривал вероятность ухода с поста из-за разногласий с Дональдом Трампом.

Глава ВМС США Ричард Спенсер опроверг информацию о том, что готов уйти в отставку из-за разногласий с Трампом, сообщает Associated Press. Об этом он заявил во время общения с журналистами на международном форуме по безопасности в канадском городе Галифакс.

Речь идёт о ситуации с морским пехотинцем из элитного подразделения SEAL ("Морские котики"), который в 2017 году сделал фото с убитым боевиком ИГИЛ*. После этого случая военнослужащего понизили в звании и снизили выплаты, а также рассматривают возможность исключения его из элитных войск.

Позже в ситуацию вмешался Дональд Трамп. В своём твиттер-аккаунте он потребовал восстановить морпеха в звании. Однако Спенсер в ответ заявил, что не рассматривает твиты президента в качестве официальных приказов.

Ранее президент США Дональд Трамп поделился с журналистами, за что так любит "Твиттер", а также рассказал о минусах соцсети.

* Деятельность террористической организации запрещена на территории РФ Верховным судом.