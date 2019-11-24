Пилоту стало плохо, и он умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Командир вылетевшего из столичного Шереметьево лайнера срочно посадил воздушное судно, но врачи оказались бессильны.

В аэропорту Платов в Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Анапу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, во время полёта самочувствие второго пилота резко ухудшилось. В связи с этим командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. После приземления пилот скончался. Причина его смерти пока не сообщается.

Ранее самолёт авиакомпании Saudi Arabian Airlines экстренно приземлился в канадском городе Сент-Джонс из-за плохого самочувствия двухлетнего ребёнка.