Вылетевшая с эстакады машина раздавила насмерть пешехода — видео

Количество жертв или пострадавших могло быть больше, но некоторые успели убежать в сторону, услышав грохот от упавшего авто.

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате падения автомобиля с эстакады в индийском городе Хайдарабад. Как сообщает газета Dainik Bhaskar, машина неслась по трассе со скоростью 104 км/ч. Водитель не справился с управлением, не вошёл в поворот и влетел в ограждение. Однако защитное сооружение не только не затормозило авто, но и послужило в качестве трамплина.

Момент инцидента попал в объектив камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как машина вылетает с эстакады и падает на пешеходную дорожку с 17-метровой высоты. В этот момент внизу находились люди. Авто приземляется точно на женщину-пешехода. От полученных травм она погибла на месте.

Также на ролике видно, что количество пострадавших могло быть больше, но некоторые успели убежать в сторону, услышав грохот от упавшего авто. Например, сломанный дорожный знак едва не упал на голову девушке.

Ранее Лайф сообщал о крупной аварии в Оренбургской области, где при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля погибло шесть человек. Ещё двое находятся в тяжёлом состоянии в больнице.