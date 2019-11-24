Лайф выяснил причину смерти пилота "Аэрофлота" в аэропорту Ростова-на-Дону

По словам источника, тело умершего пока находится в спецхолодильнике в воздушной гавани.

Причиной смерти второго пилота самолёта, летевшего рейсом Москва — Анапа, экстренно севшего в аэропорту Платов, мог стать оторвавшийся тромб. Как сообщил Лайфу источник, скоропостижно скончался Дамир А. 1970 года рождения.

По словам источника, тело умершего пилота авиакомпании "Аэрофлот" пока находится в аэропорту Ростова-на-Дону в спецхолодильнике. Самолёт продолжит полёт в Анапу с резервным вторым пилотом после дозаправки.

Между тем в Южном следственном управлении на транспорте СК России подтвердили, что причиной смерти Дамира стала сердечная недостаточность. В ведомстве уточнили, что никто из 83 пассажиров не пострадал. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что пилот эмиратских авиалиний Etihad Airways скончался во время выполнения рейса из Абу-Даби в Амстердам.