В Хабаровске в интернате произошла вспышка кишечной инфекции

Учреждение находится в дезинфекционном режиме, дети находятся под наблюдением врача-инфекциониста.

В Хабаровском детском психоневрологическом интернате зафиксировали 26 случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что сейчас шесть детей находятся в больнице, ещё 20 — в инфекционном блоке интерната. В учреждении дежурит врач-инфекционист и объявлен дезинфекционный режим. Представители Роспотребнадзора установили, что сотрудники интерната нарушали санитарные требования в пищеблоке.

У детей выявили норовирус, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее Лайф сообщал, что в ЕАО из-за кишечной инфекции не пришло на уроки около 30 учащихся лицея.