Лавров рассказал о фразе, которая стала советским мемом в ООН

Произнёс её дипломат Олег Трояновский. Это стало комментарием к нападению на него активистов — противников СССР.

В честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о его фразе, ставшей мемом в советские годы в кругах ООН.

По словам Лаврова, в 1980 году в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке радикально настроенные активисты облили Трояновского красной краской. Дипломат отреагировал на произошедшее с юмором.

— Better red than dead, — сказал тогда Трояновский, что в переводе означает "Лучше красный, чем мёртвый".

Данная фраза являлась пародией на название статьи британского общественного деятеля Бертрана Рассела о холодной войне. Оригинал звучал так: "Better dead than red", — "Лучше быть мёртвым, чем красным". Красными на Западе называли коммунистов.

Олег Трояновский — заслуженный работник Дипломатической службы РФ. Он занимал должности посла СССР в Японии, постоянного представителя СССР при ООН, а также посла СССР в КНР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия подписания мирного договора с Японией.