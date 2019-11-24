Лавров рассказал о фразе, которая стала советским мемом в ООН

В честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о его фразе, ставшей мемом в советские годы в кругах ООН.
По словам Лаврова, в 1980 году в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке радикально настроенные активисты облили Трояновского красной краской. Дипломат отреагировал на произошедшее с юмором.
— Better red than dead, — сказал тогда Трояновский, что в переводе означает "Лучше красный, чем мёртвый".
Данная фраза являлась пародией на название статьи британского общественного деятеля Бертрана Рассела о холодной войне. Оригинал звучал так: "Better dead than red", — "Лучше быть мёртвым, чем красным". Красными на Западе называли коммунистов.
Олег Трояновский — заслуженный работник Дипломатической службы РФ. Он занимал должности посла СССР в Японии, постоянного представителя СССР при ООН, а также посла СССР в КНР.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия подписания мирного договора с Японией.
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