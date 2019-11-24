Очередная авария на теплосетях оставила без тепла тысячи жителей Курска

Отопление отключено в 18 многоквартирных жилых домах, трёх детсадах, одной школе и поликлинике.

На теплосетях Курска произошла третья за последние несколько дней авария, она оставила без тепла почти 3,7 тысячи горожан. Как уточнили в местном филиале ПАО "Квадра", повреждение трубопровода зафиксировано на проспекте Дружбы.

— При заполнении теплосетей по итогу завершения ремонта на улице Студенческой выявили повреждение на трубопроводе по проспекту Дружбы. Ветхий участок тепломагистрали выведен в ремонт, — сообщили в организации и добавили, что устранением повреждения уже занимаются.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, в зону отключения попали 18 многоквартирных домов, в которых проживает более 3,6 тысячи человек. Без отопления также остались одна школа, три детских сада и поликлиника.

Первая авария произошла в Курске в ночь на 22 ноября на теплотрассе по улице 50 лет Октября. Тогда без горячей воды и отопления остались более 16 тысяч горожан. Вторая, более масштабная, случилась вечером того же дня на Студенческой улице. Эта авария оставила без тепла 40 тысяч человек.