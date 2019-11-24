На Украине молодёжь и пенсионерки штурмом взяли магазин секонд-хенда

Покупатели боролись за право первыми приобрести одежду известных брендов, в том числе чтобы в дальнейшем перепродать в Интернете.

Жители украинского города Ровно устроили давку у входа в магазин секонд-хенда, сообщают местные СМИ. В первых рядах были молодые ровенчане. Они расталкивали друг друга и цеплялись за одежду, чтобы первыми попасть внутрь. Впрочем, судя по этим кадрам, в толпе хватало и пенсионеров.

Местные жители объяснили такое рвение земляков тем, что в секонд-хенд подростки пришли за дешёвой брендовой одеждой, чтобы потом её перепродать в Интернете.

А весной в Уфе местные жители устроили давку за дешёвыми надувными матрасами. Происходящее также попало на видео.