Эксперты рассказали, как меняется жизнь москвичей в предновогодний сезон

Например, количество задач, связанных с подарками и поздравлениями, вырастает в 11 раз!

Более 65% москвичей стали увеличивать свой рабочий день из-за нехватки времени в предновогодний сезон. Об этом сообщили сотрудники сервиса личных помощников WANT, проанализировав задания более 1500 своих клиентов.

В "жаркое" время стандартные рамки дня сдвигаются и растягиваются — люди начинают просыпаться раньше и раньше выдавать поручения помощникам, чтобы успеть больше. Так, в 11 раз увеличивается количество задач, связанных с подарками и поздравлениями. Чаще всего москвичи поручают найти подарки, подготовить поздравления семье, организовать праздничный обзвон партнёров.

Исходя из анализа, можно предположить, что после окончания высокого сезона и новогодних праздников, ритм жизни "стандартного москвича" замедлится — он перестанет вставать на два часа раньше, снова начнёт нормально высыпаться и перестанет думать о постоянной нехватке времени.

Ранее диетолог дала советы, как быстро похудеть к Новому году.