Полицейский застрелил мужчину за попытку забрать оружие

По предварительным данным, молодой человек пытался вырвать из рук лейтенанта пистолет.

В Екатеринбурге сотрудник ППС застрелил из табельного оружия молодого человека, который попытался сбежать. Подробности случившегося сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодой человек был задержан с наркотиками 24 ноября в 05:50 (03:50 мск) возле дома на улице Халтурина. От медосвидетельствования он отказался, а затем сбежал от наряда ППС. 26-летний лейтенант полиции бросился за ним и догнал у дома на улице Опалихинской. Между ними завязалась борьба.

— Сотрудник произвёл предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыл нападавшего, он продолжал оказывать физическое сопротивление с попыткой завладеть пистолетом, после чего и произошёл второй выстрел, который оказался смертельным, — уточнил Горелых.

Лейтенант после случившегося был доставлен в больницу с травмами руки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД РФ полковник Сергей Кулагин, а также следователь регионального СУ СКР. По предварительной версии, применение табельного оружия было правомерным. Выяснение обстоятельств сучившегося продолжается.

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