В Ираке опровергли сообщения о гражданстве Швеции у главы Минобороны

В военном ведомстве заявили, что европейские СМИ пытаются дискредитировать его имя.

Министр обороны Ирака Наджах Аль-Шаммари никогда не был шведским гражданином, а все сообщения о наличии у него шведского гражданства являются лишь дешёвой попыткой дискредитации его имени. Такое сообщение распространила пресс-служба иракского оборонного ведомства на своей официальной странице в "Фейсбуке".

— Мы подчёркиваем, что господин министр нанял адвокатов, чтобы возбудить судебное разбирательство против газет, шведских и арабских сайтов, которые распространили эти ложные сообщения, — говорится в заявлении.

По версии иракских военных, кампания по дискредитации министра Наджаха Аль-Шаммари была начата из-за его позиции относительно продолжающихся в стране протестов.

Однако информацию о наличии у министра обороны Ирака гражданства Швеции с 2015 года телеканалу SVT Nyheter подтвердил пресс-секретарь шведского Минобороны Тони Эрикссон. По его словам, глава иракского оборонного ведомства зарегистрирован в одном из пригородов Стокгольма, но под чужим именем.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за массовых беспорядков в Багдаде, столице Ирака, погибло сто человек и ещё пять с половиной тысяч пострадали. Также в конце октября при обстреле у Посольства США в "зелёной" зоне города упала ракета. Ростуризм на фоне нестабильности в ближневосточной стране призвал граждан России воздержаться от путешествий в Ирак.