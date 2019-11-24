Госдеп рассекретил документы по отношениям США и Украины

Среди них нашлись доказательства причастности администрации Трампа к грязной кампании против посла США на Украине.

Государственный департамент США обнародовал пакет документов, связанных с администрацией Трампа, а также с Украиной. Об этом сообщает издание American Oversight, которое отправляло запрос на публикацию.

Среди опубликованных документов нашлись электронные письма, которые подтверждают контакты между государственным секретарём Майком Помпео и адвокатом Трампа Руди Джулиани.

— Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию конгрессу. Потому что это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США, — заявил исполнительный директор издания American Oversight.

Также в пакете документов есть письмо от бывших послов США на Украине в адрес Госдепа, в котором они беспокоятся о Мари Йованович. По мнению директора издания, скрытые материалы неопровержимо доказывают, что Белый дом пытается препятствовать правосудию.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам очередные слушания в спецкомитете по разведке и заявил, что ничего не хотел от Украины.