Учительница заложила муляж бомбы в Московском зоопарке: с проводами и таймером

Проверять найденную у пруда подозрительную жестяную банку приехали кинологи с собаками.

Учительница хотела научить своих подопечных правильному поведению при обнаружении подозрительных предметов, а вместо этого случайно устроила антитеррористические "учения" в Московском зоопарке. По данным ТАСС, педагог пронесла на территорию учреждения муляж бомбы — жестяную банку с проводами и таймером.

Женщина оставила подозрительный предмет у пруда, но не предупредила администрацию зоопарка. В итоге "заложенную бомбу" обнаружили посетители, на место вызвали полицию. "Взрывное устройство" осматривали кинологи со служебной собакой.

— Оно представляло собой жестяную банку с проводами и таймером. Выяснилось, что этот предмет в зоопарк принесла учитель. Она планировала провести среди учеников обучение поведению при обнаружении взрывных устройств, — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошёл 22 ноября. В отношении педагога был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что мужчина пришёл грабить банк "Открытие" в Екатеринбурге с муляжом бомбы.