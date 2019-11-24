Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

В результате аварийного приземления воздушное судно получило повреждения шасси и хвостовой части.

Вертолёт Ми-8 с вахтовиками на борту совершил жёсткую посадку на Ямале из-за отказа хвостового винта. По данным ТАСС, инцидент произошёл на Новопортовском месторождении.

— При взлёте на высоте 10 метров у вертолёта произошёл отказ хвостового винта, в результате [он] совершил жёсткую посадку, — уточнил собеседник агентства.

На борту воздушного судна находилось 22 пассажира и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Вертолёт в результате аварийного приземления получил повреждения шасси и хвостовой части. Отмечается, что Ми-8 авиакомпании "Ямал" должен был лететь в Новый Уренгой.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8, на борту которого было 25 человек, совершил жёсткую посадку на Камчатке.