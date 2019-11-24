В доме экс-главы Сибирского отделения РАН проводят обыски

По словам академика, ищут документы, связанные с уголовным делом о незаконной приватизации коттеджа, в котором проживает Александр Асеев с семьёй.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ проводят обыски в доме бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева в новосибирском Академгородке, об этом сообщает ТАСС. Как уточнил сам Асеев, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о незаконной приватизации коттеджа.

— В доме сейчас проходят обыски. Они идут с середины дня. Вообще, к нам пытались прорваться ещё вчера вечером, когда я вернулся из командировки, из-за этого пришлось ночевать в гостинице, чтобы "гостей" не пускать. На месте работают и сотрудники ФСБ, и Следственного комитета. В доме нахожусь я, моя жена, наш адвокат и трое понятых, — сказал Асеев.

Как сообщал Лайф, 18 ноября в зданиях Сибирского отделения РАН прошли обыски, по итогам которых было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, обыски были связаны с деятельностью бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Отметим, примерная стоимость здания, которое фигурирует в материалах уголовного дела, оценивается в сумму примерно 70 миллионов рублей. Коттедж находился в собственности государства до 2014 года, затем был приватизирован на имя дочери экс-председателя СО РАН Александра Асеева.