Игорь Додон решил стать YouTube-блогером

Молдавский лидер пообещал отвечать в прямом эфире на любые вопросы, даже провокационные.

Президент Молдавии Игорь Додон планирует пополнить ряды YouTube-блогеров. Он решил начать плотнее общаться с народом и выбрал в качестве площадки для этого видеохостинг и соцсети.

— Каждые выходные на моём канале в YouTube, а также в социальных сетях я буду отвечать на самые важные, интересные и — почему бы и нет — провокационные вопросы граждан нашей страны. На этой платформе я буду меньше говорить о политике, а больше о людях, об их жизни, — написал молдавский президент в "Фейсбуке".

Додон призвал граждан задавать ему любые интересующие их вопросы, но пригрозил, что тролли не получат ответы, а будут заблокированы.

Ранее сообщалось, что Игорь Додон пригласил Филиппа Киркорова в своё родное село. Президент и певец вместе собирали клубнику, пили легендарное молдавское вино и пели песни.