В Москве мамам напомнили о возможности получать поддержку

Также молодым родителям могут помочь с воспитанием детей и при трудных ситуациях в семье.

По случаю Дня матери, который празднуется 24 ноября, мамам столицы напомнили о материальных выплатах и возможности бесплатно получить психологическую помощь в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, до рождения ребёнка будущая мама может получить несколько видов пособий и оформить социальную карту, которая даёт скидки на детские вещи. При выписке из роддома москвичкам вручают набор для новорождённого, также молодая семья получает финансовую поддержку: на первого ребёнка — 5500 рублей, на второго и последующих детей — 14 500 рублей.

Кроме того, в столице существуют учреждения, куда молодые родители могут обратиться за психологической помощью. Специалисты помогут справиться с послеродовой депрессией, повышенной тревожностью и другими проблемами. Кроме того, москвичкам помогут подготовиться к родам в "Школе родительского мастерства", а в клубе "Молодая семья" научат современным методам воспитания детей.

Кризисный центр помощи женщинам и детям поможет мамам с детьми, которые подвергаются психологическому и физическому насилию. Там могут предоставить временное жильё и оказать медицинскую, юридическую и психологическую помощь.

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