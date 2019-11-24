В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

В следующем году сумма выплаты за второго ребёнка увеличится на 3,8% и составит более 460 тысяч рублей.

В Пенсионном фонде России рассказали, что существует ежегодная компенсация неиспользованных средств материнского капитала, сообщает "Российская газета".

Предусмотрена компенсация как полной суммы, если она не была использована, так и остатков, если материнский капитал использовался в виде ежемесячных выплат. В ведомстве уточнили, что средства индексируются автоматически на размер годовой инфляции.

На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. В 2020 году сумма увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.

Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату детских садов, формирование пенсии мамы, приобретение необходимых товаров и на интеграцию детей-инвалидов в общество. А недавно правительство одобрило законопроект, позволяющий потратить материнский капитал на строительство дачи.

Ранее Лайф писал, что в Пенсионном фонде оценили перспективы индексации пенсий работающим россиянам.