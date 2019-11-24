Кёрлинг на трассе. Из-за гололедицы одна машина стала "целью" для других

Регистратор снял момент, как в течение минуты в один и тот же автомобиль поочерёдно врезались две иномарки.

В Еврейской автономной области в районе села Аура произошло массовое ДТП: сразу четыре автомобиля столкнулись на одном и том же участке трассы Чита — Хабаровск. Притом в двух случаях моменты столкновений запечатлела камера видеорегистратора. Причиной столкновений послужила гололедица.

На кадрах видно, что иномарка стоит на обочине. В неё едет внедорожник, однако ему в последний момент удаётся вырулить и уйти в сторону. Но за ним едет легковушка, которая не может повторить такой же манёвр, а потому врезается в стоящую машину. Водитель легковушки выходит, чтобы осмотреться, и в этот момент в стоящую иномарку с регистратором влетает ещё одна машина. От удара оба авто разворачивает, а стоящие вокруг люди едва успевают отбежать, чтобы не попасть под колёса. К счастью, никто серьёзно не пострадал.

Отметим, ситуация на дорогах дальневосточных регионов резко ухудшилась из-за непогоды. По данным ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, наблюдалось повышение температуры, из-за чего снег на дорогах начал таять. Местами прошли осадки, а затем ночью резко похолодало, что привело к образованию гололедицы на дорогах. В целях предотвращения ДТП в Хабаровском крае временно перекрывалось автобусное движение.

Некоторые местные жители в сложившейся ситуации смогли найти пользу. Например, на некоторых участках трасс дорожное покрытие превратилось в идеальную поверхность для катания на коньках.

Ранее Лайф сообщал о серьёзном ДТП в Оренбургской области, где столкнулись микроавтобус и грузовик. Жертвами аварии стали шесть человек, ещё двое находятся в больнице в тяжёлом состоянии.