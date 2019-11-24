Протестующие повесили цепь и замок на ограду президентского дворца в Тбилиси

Участники акции потребовали от Саломе Зурабишвили стать посредником между властями и оппозицией.

Активисты гражданского движения "Посмей" повесили цепь и замок на ограду президентского дворца в Тбилиси в знак протеста против пассивной роли главы государства Саломе Зурабишвили в урегулировании политического кризиса в Грузии.

Сначала участники демонстрации пытались повесить замок на дверь, однако им помешали полицейские. Тогда участники "Посмей" разместили его на ограде.

— Зурабишвили лишь спустя 10 дней после начала кризиса делает политическое заявление. Мы требуем от Зурабишвили стать посредником между властями и оппозицией, чтобы они приступили к диалогу, — заявила одна из активисток телеканалу "Рустави 2" на месте событий.

Поводом для очередных акций протеста в Грузии стал провал реформы системы выборов. Поправки в конституцию страны о переходе от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной не были приняты. После этого оппозиция устроила "майдан" с палатками.