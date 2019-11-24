В "Аэрофлоте" рассказали о пилоте, который скоропостижно умер после посадки

В авиакомпании отметили, что в России установлены очень жёсткие требования к здоровью членов экипажа.

Второй пилот рейса Москва — Анапа, который сегодня утром скончался после экстренной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону, был допущен к полёту медицинской комиссией. Об этом заявили в "Аэрофлоте".

— Противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полёта у пилота не было. Накануне рейса Москва — Анапа 24 ноября пилот прошёл обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было, — приводит ТАСС сообщение авиакомпании.

Там добавили, что в 2019 году пилот проходил врачебно-лётную экспертную комиссию, которая определяет годность пилотов к работе. Согласно результатам ВЛЭК, его признали абсолютно здоровым и допустили к полётам.

— При возникновении вопросов к состоянию здоровья пилот не допускается к выполнению полётов, — добавили в "Аэрофлоте", отметив, что в России для пилотов гражданской авиации установлены очень жёсткие требования по здоровью.

Ранее Лайфу стала известна предположительная причина смерти второго пилота рейса Москва — Анапа, совершившего экстренную посадку утром 24 ноября в Ростове-на-Дону. У него мог оторваться тромб.