Глава Генштаба ВСУ назвал Крым мощной базой, кошмарящей Европу

Хомчак считает, что полуостров даёт России "возможность господствовать в Средиземном море".

Крым рассматривается Москвой как мощная база, назначением которой является "кошмарить" всю Европу и Северную Африку. Такое мнение высказал начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

— Он [Крым] рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся — именно в Средиземном море, — сказал генерал-лейтенант в интервью "Укринформу".

Хомчак выразил мнение, что сейчас Москва не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн пытается позиционировать как российские внутренние воды. Он подчеркнул, что Киев и его партнёры не собираются закрывать на это глаза.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ.