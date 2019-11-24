Участковый из Югры спас пять человек из горящего дома

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Одна из спасённых попыталась проникнуть обратно, чтобы найти документы на переселение из ветхого жилья.

Участковый Владимир Александров из города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа спас трёх детей и двух взрослых из горящего аварийного дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Проник в дом и уже достал людей. У них была паника на тот момент, все кричали, вспоминает Александров.

Полицейский заметил густой дым над одним из строений во время планового обхода. Услышав крики, он подбежал к пылающей постройке и выбил дверь.

После спасения хозяйка квартиры вспомнила, что в огне остались документы на переселение из ветхого жилья, и кинулась за ними. Она достала из горящего шкафа сертификат, а выйти на воздух уже не смогла. Участковый вытащил женщину из пламени, прикрываясь бушлатом.

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