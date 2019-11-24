В Приамурье слетевший в кювет автобус вытащили танком

Спецтехника МЧС РФ не справилась с нелёгкой задачей, после чего было принято решение позвать на помощь военных.

В Приамурье в ликвидации последствий непогоды принял участие танк Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Об этом сообщает портал "Амурская правда".

Минувшей ночью в регионе прошёл ледяной ливень, из-за чего все дороги покрылись льдом. В результате погодной аномалии водитель туристического автобуса не справился с управлением, тяжёлая машина сползла в кювет на повороте. По информации местных СМИ, пострадавших в ДТП нет.

Спецтехника МЧС РФ не справилась с задачей, поэтому было принято решение позвать на помощь военных. Спустя некоторое время на место прибыли два тяжёлых тягача и танк, которые вытащили автобус из кювета. Танки ДВОКУ уже не в первый раз выезжают на помощь в подобных ситуациях.

Ранее Лайф сообщал, что в Благовещенске из-за ледяного дождя закрыли международный аэропорт.