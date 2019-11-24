Россияне сегодня смогут увидеть "свидание" Венеры с Юпитером

Укрыть от чужих глаз две планеты во время сегодняшней встречи смогут только облака.

Сегодня вечером перед взором россиян откроется зрелищное небесное явление — сближение Венеры и Юпитера. Подобное астрономическое явление происходит всего один раз в год, но в 2019-м их выпало два. Первое было 22 января.

— 24 ноября с 17:00 небо украсят две самые яркие планеты — Венера и Юпитер. Венера (–3,9 m) будет проходить всего в 1° южнее от Юпитера (–1,9 m), — сообщила пресс-служба Московского планетария.

Помешать наблюдению за "свиданием" двух небесных светил может только погода. Впрочем, москвичи могут быть спокойны — согласно прогнозу, в столице вечером будет безоблачно.