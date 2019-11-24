Новую станцию МЦД-2 "Пенягино" сегодня откроют для пассажиров

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым двум маршрутам МЦД.

Новая станция МЦД-2 "Пенягино" в городском округе Красногорск откроется для пассажиров 24 ноября в 18:00, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

— Теперь в районе Павшинская пойма Московской области у жителей появится станция наземного метро в пешей доступности. Кроме того, "Пенягино" улучшит транспортную доступность района Митино Москвы, — отметили в ведомстве.

Планируется, что станцией будут пользоваться четыре тысячи пассажиров в сутки, а к 2023 году — более пяти тысяч. Отмечается, что станция "Пенягино" находится между остановочными пунктами "Павшино" и "Волоколамская" Рижского направления МЖД.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным открыли движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). МЦД-1 свяжет Одинцово и Лобню, МЦД-2 — Нахабино и Подольск. Два диаметра — это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.