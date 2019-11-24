Пилот рассказал, как его коллеги скрывают болезни при прохождении медосмотров

По его мнению, необходимо улучшать условия труда лётчиков, а не ужесточать правила прохождения медкомиссии.

Пилоты гражданских авиарейсов в России каждый раз перед вылетом проходят медицинский осмотр. Однако не всегда лётчики сообщают фельдшерам о каком-либо недомогании, если врач сам не смог его выявить. Делается это прежде всего затем, чтобы пилота не отстранили от полётов, рассказал в интервью "Говорит Москва" член Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

По мнению специалиста, так мог поступить и 49-летний сотрудник "Аэрофлота" Дамир А., второй пилот на рейсе Москва — Анапа, который скончался от сердечной недостаточности после экстренной посадки в Ростове-на-Дону.

— Своё заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии. Конечно, скорее всего, тут его вина. Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются всякие препараты, крутится велосипед... У нас проверяют давление, могут посмотреть пульс, язык, глаза. Фельдшеры на пункте опытные, определяют болезнь сразу, например, грипп. Внутреннюю болезнь скрыть не всем удаётся, но это можно сделать, — отметил эксперт.

Как считает заслуженный пилот, ужесточение правил прохождения предполётной медкомиссии не даст результата. Чтобы исправить сложившуюся систему, необходимо улучшать условия работы пилотов, сохранять их здоровье.

— Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию, — сказал Юрий Сытник.

Отметим, предельным возрастом для пилотов гражданской авиации в России считается 65 лет.

Как писал Лайф, рейс Москва — Анапа был вынужден совершить экстренную посадку утром 24 ноября в Ростове-на-Дону из-за проблем со здоровьем одного из пилотов. Сразу после посадки лётчик скончался. В "Аэрофлоте" рассказали, что пилот успешно прошёл все медкомиссии и нареканий к его здоровью не было.