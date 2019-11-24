WikiLeaks: Сотрудник ОЗХО указывал на фейки в данных о "химатаке" в Сирии

Информация о подлоге содержится в письме члена миссии в адрес главы международной организации.

Появились новые сведения об искажениях в данных Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по поводу якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума в 2018 году. Документ обнародовала WikiLeaks.

Это письмо одного из сотрудников миссии ОЗХО, которая расследовала инцидент. В частности, он утверждает, что предварительная версия отчёта искажает факты, которые он и его коллеги обнаружили на месте. Письмо датировано 22 июня 2018 года и адресовано в том числе главе кабинета организации Роберту Фэйрвезеру.

Сотрудник ОЗХО утверждает, что в отредактированной версии данные о следах хлора на месте атаки подавались неверно — тогда обнаружили крошечные микроэлементы, которые можно найти в обычном отбеливателе. Кроме того, удалили часть информации о газовых баллонах, найденных на месте происшествия. Изначально специалисты не нашли подтверждений, что их сбросили и в них был опасный химикат.

Также отмечается, что в докладе описывались симптомы пострадавших, которые разнились с теми, что должны были быть на самом деле. Эти несоответствия подтвердили не только специалисты организации, но и три токсиколога, имеющие опыт работы с химическими боевыми агентами.

Напомним, сообщения о химической атаке на Думу поступили в начале апреля 2018 года. Их распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии без санкций Совбеза ООН, выпустив по правительственным и военным объектам более ста ракет.